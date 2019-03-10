В Киеве в воскресенье могут ограничить вход на три станции метро

В воскресенье в связи с проведением в Киеве футбольного матча возможно ограничение на вход станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Отмечается, что изменения в работе метро возможны в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Арсенал" (Киев).

"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"", - говорится в сообщении.