Украину ждет еще два дождливых дня

В воскресенье, 10 марта, на большей части территории Украины, кроме юга, ожидается теплая, но дождливая погода.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр, в западных областях - ощутимые порывы ветра. Холодно только в Карпатах, где дождь с мокрым снегом.

"10 марта облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем ​​умеренный дождь, в Карпатах - с мокрым снегом, лишь в южной части без существенных осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​7-12°, на юге страны до 16° тепла, в Карпатах в течение суток около 0°", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в воскресенье по Украине ожидается ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, в западных областях на протяжении суток порывы ветра 25-28 м/с, на остальной территории днем ​​15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области 10 марта облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем ​​умеренный дождь. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с.

Температура в столице ночью около 5° тепла, днем ​​8-10°. По области ночью 1-6° тепла, днем ​​7-12°.

11-12 марта продолжится облачная с прояснениями погода. 11 марта в Украине, кроме южных областей, дожди, на высокогорье Карпат мокрый снег.

12 марта без существенных осадков, только днем ​​в южной и восточной частях временами дождь.

Температура 11 марта ночью 1-6° тепла, днем ​​6-11°, на юге и востоке страны до 16° тепла.

12 марта ночью около 0°, днем ​​2-7° тепла; в Карпатах ночью и днем ​​0-5° мороза.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. 11 марта в Украине, кроме северных областей, местами порывы 15-20 м/с, ночью на высокогорье Карпат - 25-30 м/с.

В Киеве 11-12 марта облачно с прояснениями. 11 марта временами дождь; температура ночью 1-6° тепла, днем ​​6-11°.

12 марта по Киеву без существенных осадков; температура ночью около 0°, днем ​​2-7° тепла.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

13 - 14 марта в Украине преимущественно без осадков, лишь ночью 13 марта в южной и восточной частях страны, а в течение 14 марта - в западных областях небольшой дождь и мокрый снег.

Температура ночью 1-7° мороза, 13 марта в южной и восточной частях страны, 14 марта в западных и большинстве северных областей около 0°; днем 3-9° тепла.

В Киеве 13 - 14 марта преимущественно без осадков. Температура ночью 13 марта 1-6° мороза, 14 марта от 3° мороза до 2° тепла; днем 4-9° тепла.