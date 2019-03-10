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В Эфиопии разбился пассажирский самолет, 157 погибших

Воскресенье, 10 марта 2019, 10:04
Boeing 737 Ethiopian Airlines, иллюстративное фото

В Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения).

Об этом сообщил агентству Reuters представитель авиакомпании.

На борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

"Подтверждено, что это произошло в 8:44 утра", - сказал представитель компании.

Самолет разбился возле города Бишофту в 62 километрах к юго-востоку от столицы Эфиопии Аддис-Абебы.

Как пишет AP, самолет разбился через 6 минут после взлета из аэропорта Аддис-Абебы.

Позже в авиакомпании сообщили, что все, кто находился на борту самолета, погибли, сообщает ВВС.

Среди них были представители 33 национальностей, добавили в компании.

Причины катастрофы пока неизвестны.

Украинская правда

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Темы: авиа
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