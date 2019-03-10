В Виннице из-за падения дерева погиб ребенок
Воскресенье, 10 марта 2019, 13:05
В Виннице 12-летняя девочка погибла в результате падения дерева.
Как сообщает полиция Винницкой области, трагедия произошла 10 марта по ул. Ватутина, недалеко от Восточного автовокзала.
"В результате падения дерева ребенок получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи", - сообщили в полиции.
Открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины (умышленное убийство, с пометкой "несчастный случай").
Украинская правда