В Виннице из-за падения дерева погиб ребенок

В Виннице 12-летняя девочка погибла в результате падения дерева.

Как сообщает полиция Винницкой области, трагедия произошла 10 марта по ул. Ватутина, недалеко от Восточного автовокзала.

Фото ГСЧС

"В результате падения дерева ребенок получил травмы, от которых скончался в карете скорой помощи", - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ст.115 УК Украины (умышленное убийство, с пометкой "несчастный случай").