Во Львове ветром сорвало крышу дома, ГСЧС предупреждает о сильном ветре

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Воскресенье, 10 марта 2019, 14:24
"Варта-1"

Во Львове в ночь на воскресенье в результате сильного ветра сорвана крыша дома и поврежден автомобиль.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

 
Фото "Варта-1"

По словам заместителя городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергея Бабака, по городу есть несколько случаев падения деревьев, повреждения линий электропередач, также ветром сорвана крыша и поврежден автомобиль на ул. Рыбной. Временно не курсирует троллейбус № 12.

 

Жертв и пострадавших в результате урагана нет.

Как предупреждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 10 марта в западных областях в течение суток ожидаются порывы ветра 25-28 м/с, на остальной территории днем ​​15-20 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

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Темы: Львов погода


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