Во Львове ветром сорвало крышу дома, ГСЧС предупреждает о сильном ветре

Во Львове в ночь на воскресенье в результате сильного ветра сорвана крыша дома и поврежден автомобиль.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

Фото "Варта-1"

По словам заместителя городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергея Бабака, по городу есть несколько случаев падения деревьев, повреждения линий электропередач, также ветром сорвана крыша и поврежден автомобиль на ул. Рыбной. Временно не курсирует троллейбус № 12.

Жертв и пострадавших в результате урагана нет.

Как предупреждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 10 марта в западных областях в течение суток ожидаются порывы ветра 25-28 м/с, на остальной территории днем ​​15-20 м/с (II уровень опасности, оранжевый).