Крушение самолета в Эфиопии: украинцев не было на борту

По предварительной информации, украинцев не было на борту самолета "Эфиопских авиалиний", потерпевшего катастрофу в воскресенье.

Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

За попередньою інформацією ефіопських авіаліній, громадяни України не були пасажирами літака, що зазнав катастрофи в Ефіопії. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 10 березня 2019 р.

"По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии", - говорится в сообщении.

Напомним: