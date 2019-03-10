Крушение самолета в Эфиопии: украинцев не было на борту
Воскресенье, 10 марта 2019, 13:43
По предварительной информации, украинцев не было на борту самолета "Эфиопских авиалиний", потерпевшего катастрофу в воскресенье.
Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.
За попередньою інформацією ефіопських авіаліній, громадяни України не були пасажирами літака, що зазнав катастрофи в Ефіопії.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 10 березня 2019 р.
"По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии", - говорится в сообщении.
Напомним:
- 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.
- Сообщалось, что среди погибших были представители 33 национальностей.
Украинская правда