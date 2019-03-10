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Крушение самолета в Эфиопии: украинцев не было на борту

Воскресенье, 10 марта 2019, 13:43

По предварительной информации, украинцев не было на борту самолета "Эфиопских авиалиний", потерпевшего катастрофу в воскресенье.

Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

"По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.
  • Сообщалось, что среди погибших были представители 33 национальностей.

Украинская правда
Темы: авиа
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