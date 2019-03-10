Крушение самолета в Эфиопии: украинцев не было на борту

153 просмотра 153 просмотра
Воскресенье, 10 марта 2019, 14:43

По предварительной информации, украинцев не было на борту самолета "Эфиопских авиалиний", потерпевшего катастрофу в воскресенье.

Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины в Twitter.

"По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.
  • Сообщалось, что среди погибших были представители 33 национальностей.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: авиа


powered by lun.ua
По теме
В Эфиопии разбился пассажирский самолет, 157 погибших 10 марта 2019, 11:04
Пакистан частично закрыл свое воздушное пространство 8 марта 2019, 16:35
МН17: ЕСПЧ сообщил о получении иска от родственников погибших 7 марта 2019, 08:22
Все новости
Главные новости
Во Львове ветром сорвало крышу дома, ГСЧС предупреждает о сильном ветре
Прорыв к Порошенко в Черкассах: пострадавших полицейских уже 22
В Эфиопии разбился пассажирский самолет, 157 погибших
Российские тролли в соцсетях меняют стратегию по вмешательству в выборы
Все новости
исследование

Просмотр телевизору больше не приносит Украинский радости

Культура

Мир крымскотатарских орнаментов Рустема Скибина

интервью

Как это – руководить спутниками?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів