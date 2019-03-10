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На Львовщине горит свалка

Воскресенье, 10 марта 2019, 14:17

10 марта произошел пожар на свалке вблизи г. Новояворовск Львовской области.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, сообщение о возгорании поступило в 7:14.

"Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади ориентировочно 0,8 га. В настоящее время происходит тушение пожара", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что процесс ликвидации пожара осложняется тем, что ближайший источник воды находится на расстоянии около 1 км.

Сообщается, что к ликвидации пожара привлечено 22 человека личного состава и 3 единицы спецтехники.

Украинская правда
Темы: ЛьвовщинапожарГСЧС
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