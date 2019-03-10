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На Запорожье возобновили работу экстренные номера: с мобильных не могли дозвониться

Воскресенье, 10 марта 2019, 16:02

Мобильный оператор "Киевстар" возобновил функционирование экстренных номеров на территории Запорожской области.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отдел связей с общественностью "Киевстар".

"Магистральная линия для звонков на номера служб экстренной помощи работает в обычном режиме. Абоненты "Киевстар" могут совершать звонки на такие номера без ограничений", - сообщили в компании. 

Ранее о сбое в работе экстренных номеров в Запорожской области сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям региона.

"В связи с техническими неисправностями на территории области временно не работают экстренные номера 101, 102, 103 и 112 с мобильных операторов "Киевстар" и "Водафон", - отмечалось в сообщении.

Темы: мобильная связьЗапорожье
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