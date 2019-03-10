Выборы: В Николаевской области напали на палатку агитаторов - облили зеленкой

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Воскресенье, 10 марта 2019, 23:43

В Ингульском районе двое неизвестных облили зеленкой агитационную палатку одного из кандидатов в президенты Украины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

"10 марта около 11:45 двое неизвестных в возрасте около 20 лет в черной одежде подошли к палатке одного из кандидатов в президенты Украины, расположенного возле остановки общественного транспорта Автопарк по ул.Космонавтов. Выражая недовольство деятельностью кандидата, они облили зеленкой палатку", - сообщили в полиции. 

 
 
фото - пресс-служба полиции

Правонарушители скрылись, их разыскивают патрульные полицейские и сотрудники следственно-оперативной группы.

По данным полиции, всего с начала предвыборной агитации по состоянию на 10 марта зарегистрировано 108 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства, проверка 74 из них не нашла подтверждения.

Сообщения касались размещения агитпродукции без выходных данных и в запрещенных законом местах, а также якобы незаконной агитации и возможного подкупа избирателей.

Правоохранители составили 31 админпротокол по ст.2212-13, ст.212-14, ст.173, ст.178, ст.183 КУоАП, 30 из которых направили на рассмотрение суда.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 агитация Николаевская область полиция


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