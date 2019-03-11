В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников ООН
В результате катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавшего из Аддис-Абебы в Найроби, погибли 19 сотрудников Организации Объединенных Наций.
Об этом говорится в заявлении ООН.
"По данным Департамента безопасности ООН в Кении, в катастрофе погибли 19 сотрудников ООН. Семеро из погибших работали во Всемирной продовольственной программе, двое - в управлении Верховного комиссара по делам беженцев, двое - в Международном союзе телекоммуникаций", - говорится в сообщении.
В организации заявили, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Международная организация миграции в Южном Судане, Всемирный банк, миссия ООН по оказанию помощи в Сомали "трагически потеряли по одному сотруднику".
Погибли также шесть сотрудников представительства ООН в Найроби.
"Причина трагедии пока не известна, но погодные условия, по предварительным сообщениям, были хорошими, а самолет упал в поле возле Бишофту, в примерно 35 милях от столицы", - говорится в заявлении.
В ООН отметили, что трагедия произошла накануне Ассамблеи программы ООН по окружающей среде, которая соберет глав государств, профильных министров и тысячи других участников на пятидневный саммит в столице Кении Найроби. Именно туда летели погибшие сотрудники.
Напомним:
- 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли. Жертвами авиакатастрофы стали граждане более чем 30 стран.
- По предварительной информации, украинцев на борту самолета не было.
- Причина катастрофы, которая произошла лишь через шесть минут после взлета на пути к Найроби, пока неизвестна. В авиакомпании сообщили, что пилот посылал сигнал тревоги, и получил разрешение на возвращение в аэропорт вылета.
- Самолет Boeing 737-8 MAX был одним из 30 недавно купленных авиакомпанией Ethiopian Airlines, которая в последнее время быстро расширяется. Компания Boeing сообщила о поставке первого самолета из заказанных авиакомпанией в июле прошлого года.
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