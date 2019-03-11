Свитолина пробилась в четвертый круг престижного турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает борьбу за трофей на турнире серии Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе. В матче третьего круга она обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Матч между Свитолиной и Гавриловой, который длился 1 час 47 минут, завершился победой украинки со счетом 7:5, 6:4.

В 1/8 финала первая ракетка Украины сыграет против еще одной австралийки Эшли Барти.

Накануне другая украинка Катерина Козлова в третьем круге турнира уступила второй ракетке мира, румынке Симоне Халеп - 6:7, 5:7.

Перед этим свой матч второго круга выиграла Леся Цуренко - 24-я сеяная была сильнее американки Джессики Пегулы - 3:6, 7:5, 6:4. В третьем раунде Леся сегодня сыграет против представительницы Беларуси Арины Соболенко.

Призовой фонд турнира WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе - более $9 миллионов. Турнир завершится 17 марта.