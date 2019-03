Свитолина пробилась в четвертый круг престижного турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает борьбу за трофей на турнире серии Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе. В матче третьего круга она обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Матч между Свитолиной и Гавриловой, который длился 1 час 47 минут, завершился победой украинки со счетом 7:5, 6:4.

.@ElinaSvitolina downs Gavrilova, 7-5, 6-4!



Moves into the round of 16 at the @BNPPARIBASOPEN! pic.twitter.com/d3AkKUY6d6