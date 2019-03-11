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США нарастили лидерство в экспорте вооружений, РФ отстает – SIPRI

Понедельник, 11 марта 2019, 08:17

Объемы торговли основными видами вооружений в мире в 2014-2018 годах выросли на 7,8% в сравнении с периодом 2009-2013 годов, лидером экспорта является США.

Об этом говорится в отчете, обнародованном 11 марта Стокгольмским международным институтом исследований мира (SIPRI), сообщает "Европейская правда".

Пятерку крупнейших экспортеров в 2014-18 годах составляли США, Россия, Франция, Германия и Китай. Вместе на них приходилось 75% общего объема экспорта вооружений в 2014-2018 годах.

 
Крупнейшие экспортеры оружия
sipri.org

Поток вооружений на Ближний Восток увеличился и в период 2009-2013 гг., и в 2014-2018 гг., в то время же время произошло уменьшение экспорта во все другие регионы.

США остаются крупнейшим экспортером основных видов вооружений в мире, и разрыв с другими экспортерами стремительно увеличился в 2014-2018 годах.

По данным института, за последний пятилетний период американский экспорт вырос до 36% (с 30% в предыдущем периоде).

 

"Экспорт основных видов вооружений был на 75% (вероятно, имелось в виду 15% – УП) выше, чем у России в период 2014-2018 годов, тогда как в 2009-2013 годах он был лишь на 12% выше", – говорится в отчете SIPRI.

 

Больше чем половина американского экспорта пришлась на Ближний Восток.

 

"США еще больше укрепили свои позиции среди крупнейших в мире поставщиков оружия", – заявил директор Программы расходов на вооружение и армию SIPRI Од Флоран, добавив, что в последние 5 лет США экспортировали оружие в меньшей мере 98 стран.

В то же время российский экспорт вооружений в 2014-2018 годах уменьшился на 17%, в частности из-за сокращения закупки российского оружия Индией и Венесуэлой.

Сократили экспорт оружия и Франция с Германией – на 43 и 13% соответственно.

 

В целом экспорт вооружений стран ЕС в 2014-2018 годах составлял 27%.

УП, исправлено

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Темы: оружиеСШАРосcиямир
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