Двигатель украинско-американской ракеты Firefly Alpha испытали в США

На тестовой площадке в г.Бриггс (штат Техас, США), частное аэрокосмическое предприятие Firefly Aerospace провело успешный тест двигателя первой ступени космической ракеты Alpha, запуск которой запланирован на декабрь 2019 года.

Об этом сообщает собственный корреспондент "Укринформа".

Во время огневого теста двигатель был установлен на горизонтальной тестовой площадке, оборудованной для сбора данных и анализа параметров работы двигателя.

Тестовый пуск длился около 60 секунд.

По свидетельствам разработчиков, испытание прошло успешно.

Как объяснил генеральный директор Firefly Aerospace Том Маркьюзик, во время пуска в декабре 2019 года на первой ступени ракеты-носителя Alpha установят три таких двигателя.

Firefly Aerospace – частное аэрокосмическое предприятие с офисами в г. Остин (штат Техас, США) и г.Днипро.

Производство ракеты расположено в Техасе, в то время как украинские сотрудники компании в Центре исследований и разработки в Днипре разрабатывают часть оборудования.

В 2017 году компанию Firefly Aerospace, которая переживала финансовые трудности, выкупил украинский бизнесмен Макс Поляков, основатель ассоциации Ноосфера и EOS Data Analytics. С тех пор работа над разработкой "Альфы" возобновилась.

Компания планирует с 2021 года запускать две такие ракеты в месяц.

В планах также разработка тяжелой ракеты "Бета", которая, вероятно, будет состоять из трех скомпонованных вместе ракет "Альфа".

Ракета-носитель "Альфа" будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 1000 килограммов полезного груза.

Первый запуск запланирован на декабрь 2019 года с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния (США).