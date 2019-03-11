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Порошенко равнодушен к спорту и "сидит" на энергетике

Понедельник, 11 марта 2019, 08:47
Порошенко равнодушен к спорту и сидит на энергетике

Действующий президент Петр Порошенко является человеком противоречим, не переживает через внешний вид и "страшный трудоголик".

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Вина, кофе, спорт и сигареты. Стиль жизни Порошенко, Тимошенко и Зеленского".

По данным окружения президента, в ходе избирательной кампании он спит всего несколько часов в сутки – обычно рабочий день Порошенко начинается в 10:30-11 утра и заканчивается ориентировочно в 00 или в 1 ночи.

"Раньше "первый" любил засиживаться до 3 ночи, но здесь никто не выдерживал с таким графиком. Ничего другого не оставалось, как упрашивать его, что рабочий день нужно заканчивать в тот же календарный день, в который он и начался", - объясняет изменения в графике президента один из руководителей АП.

Во время подготовки к выборам распорядок Порошенко немного сместился: теперь он приезжает в АП на 9:30, а если имеет запланированный выезд в регионы, то вылет обычно планируют на 10:30 утра.

Первым после приезда на работу Порошенко видит своего первого помощника Юрия Онищенко, который составляет график президента и находится рядом с ним в течение всего рабочего дня.

После ознакомления с мониторингом СМИ и документами на подпись, Порошенко собирает совещание, где слушает информацию о ситуации в зоне АТО, данные разведки, а также о внутренней ситуации по регионам, проблемах на местах и ​​рисках.

"Далее график Порошенко довольно плавающий, но раз в день он обязательно собирает у себя членов избирательного штаба и проводит встречу ситуативной комнаты", - говорится в статье.

Сообщается, что в отношениях со своей командой Порошенко требовательный и строгий, а в повседневной жизни импульсивный – его легко вывести из себя.

Свободное время Порошенко проводит его в Facebook или переписывается в WhatsApp со своим окружением.

"В питании Петр Алексеевич не привередлив. Еду ему готовят повара Государственного управления делами. По правилам безопасности, на месте ее проверяют в лаборатории санэпидемстанции ГУД, чтобы избежать отравления. Обычно ему подают простую пищу: солянку, борщ, котлеты с гречкой. Из-за сахарного диабета Порошенко совсем не ест сладкого, но иногда любит перекусить пирожками с мясом, которые не менее опасны для диабетиков", - говорится в статье.

Отмечается, что вредных привычек у Порошенко немного. Он не курит, но может позволить себе бокал белого сухого вина, или немного виски со льдом или бокал пива.

Водку президент не любит, но пьет энергетик Red Bull без сахара, чтобы бороться с усталостью.

Среди минусов Порошенко его окружение называет равнодушие к спорту.

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Украинская правда

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Темы: Порошенковыборы президента 2019
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