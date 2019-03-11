РФ готовится к масштабным военным учениям с "Искандерами" и "Бастионами" в Крыму

Российские военные планируют провести в аннексированном Крыму военные учения с участием 10 тысяч артиллеристов и около 3 тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения.

Об этом сообщают "Крым. Реалии" со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что во время учений планируется провести пуски и стрельбы ракетных комплексов "Искандер-М", "Бал", "Бастион", реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.

Также сообщается, что учения пройдут на 20 полигонах - в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республике Северный Кавказ соседней России, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении, Южной Осетии и в аннексированном Крыму.

Напомним