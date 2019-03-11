РФ готовится к масштабным военным учениям с "Искандерами" и "Бастионами" в Крыму

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Понедельник, 11 марта 2019, 10:46

Российские военные планируют провести в аннексированном Крыму военные учения с участием 10 тысяч артиллеристов и около 3 тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения.

Об этом сообщают "Крым. Реалии" со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что во время учений планируется провести пуски и стрельбы ракетных комплексов "Искандер-М", "Бал", "Бастион", реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.

Также сообщается, что учения пройдут на 20 полигонах - в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республике Северный Кавказ соседней России, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении, Южной Осетии и в аннексированном Крыму.

Напомним

  • 1 марта российские ракетчики тренировались наносить ракетные удары с помощью береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" в оккупированном Крыму.
  • После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове.
  • В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

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Темы: Росcия Крым аннексия армия


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