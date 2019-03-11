Непогода заблокировала международную трассу на Буковине

518 просмотров
Понедельник, 11 марта 2019, 10:56

В Черновицкой области из-за сильного ветра на трассу вблизи пункта пропуска "Порубное" упали провода высоковольтной линии.

Из-за этого движение по международной трассе перекрыли, сообщили корреспонденту "Укринформа" в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области.

 
В селе Тереблече оборвались высоковольтные линии
ukrinform.ua

"В селе Тереблече близ пункта пропуска "Порубное" оборваны высоковольтные линии. Они упали на проезжую часть, поэтому движение по международной трассе перекрыли", – рассказали правоохранители.

Объехать этот участок дороги на границе с Румынией пока невозможно.

На место происшествия вызваны аварийные службы.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Черновицкая область


powered by lun.ua
По теме
На Буковине к агитаторам "Батькивщины" пристали хулиганы: повредили палатку 3 марта 2019, 12:31
Переход в ПЦУ: На Буковине священники подрались на собрании общины 2 марта 2019, 22:42
Сыну мэра, избившему активиста на Черниговщине, объявили о подозрении 14 января 2019, 14:55
Все новости
Главные новости
США нарастили лидерство в экспорте вооружений, РФ отстает на 75% – SIPRI
На Львовщине дальше дует шквальный ветер, который уже натворил бед в Украине
Трамп планирует выделить $8 млрд на пограничную стену в бюджете на 2020 год - СМИ
Аудит оборонки: Порошенко назвал три дальнейших шага
Все новости
Опыт

Как это – быть молодой семьей ученых в Украине

здоровье

13 причин, почему отекают ваши ноги

интервью

Как это – руководить спутниками?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів