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Непогода заблокировала международную трассу на Буковине

Понедельник, 11 марта 2019, 09:56

В Черновицкой области из-за сильного ветра на трассу вблизи пункта пропуска "Порубное" упали провода высоковольтной линии.

Из-за этого движение по международной трассе перекрыли, сообщили корреспонденту "Укринформа" в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области.

 
В селе Тереблече оборвались высоковольтные линии
ukrinform.ua

"В селе Тереблече близ пункта пропуска "Порубное" оборваны высоковольтные линии. Они упали на проезжую часть, поэтому движение по международной трассе перекрыли", – рассказали правоохранители.

Объехать этот участок дороги на границе с Румынией пока невозможно.

На место происшествия вызваны аварийные службы.

Темы: Черновицкая областьпогодадороги
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