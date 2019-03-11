Непогода заблокировала международную трассу на Буковине
Понедельник, 11 марта 2019, 09:56
В Черновицкой области из-за сильного ветра на трассу вблизи пункта пропуска "Порубное" упали провода высоковольтной линии.
Из-за этого движение по международной трассе перекрыли, сообщили корреспонденту "Укринформа" в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области.
"В селе Тереблече близ пункта пропуска "Порубное" оборваны высоковольтные линии. Они упали на проезжую часть, поэтому движение по международной трассе перекрыли", – рассказали правоохранители.
Объехать этот участок дороги на границе с Румынией пока невозможно.
На место происшествия вызваны аварийные службы.