Через украинскую таможню вывозили партию героина на миллион евро

На Закарпатье задержали контрабандиста с крупной партией героина, который пытались переправить в Европу.

Об этом говорится в сообщении СБУ в понедельник.

"Во время прохождения таможенного контроля на пропускном пункте "Лужанка" правоохранители задержали гражданина одной из стран Юго-Восточной Азии. Из специально оборудованных хранилищ обустроенных в салоне его автомобиля изъяты пакеты с героином общим весом почти тридцать один килограмм", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что стоимость изъятого "товара" составляет более одного миллиона евро.

Напомним: