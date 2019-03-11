Через украинскую таможню вывозили партию героина на миллион евро

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Понедельник, 11 марта 2019, 13:50

На Закарпатье задержали контрабандиста с крупной партией героина, который пытались переправить в Европу.

Об этом говорится в сообщении СБУ в понедельник.

"Во время прохождения таможенного контроля на пропускном пункте "Лужанка" правоохранители задержали гражданина одной из стран Юго-Восточной Азии. Из специально оборудованных хранилищ обустроенных в салоне его автомобиля изъяты пакеты с героином общим весом почти тридцать один килограмм", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что стоимость изъятого "товара" составляет более одного миллиона евро.

Напомним:

  • Румынские пограничники задержали на пункте пропуска "Солотвино-Сигету Мармацией" двух граждан Нидерландов, которые везли из Украиныв Европу 84 кг героина.
  • Позже украинские пограничники заявили, что в отличие от румынских коллег у них нет сканеров, которые могут показать внутренности машины, что затрудняет обнаружение контрабанды наркотиков.

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Темы: контрабанда Европа таможня


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