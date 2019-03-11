Россия усилила "зеленых человечков" в аннексированном Крыму

1632 просмотра
Понедельник, 11 марта 2019, 14:17

Россия усилила военную группировку в аннексированном Крыму.

Об этом сообщил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу на заседании комитета Госдумы по обороне, передает российское агентство ТАСС.

"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море", - сказал министр.

По его словам, сейчас военные части являются частями постоянной готовности.

Шойгу рассказал, что ВС России в 2019 году впервые получат ударные беспилотные летательные аппараты средней дальности, а с 2019 году начнут поступать на вооружение разведывательно-ударные комплексы средней дальности.

Напомним:

  • Российские военные планируют провести в аннексированном Крыму военные учения с участием 10 000 артиллеристов и около 3 тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Крым аннексия Росcия


powered by lun.ua
По теме
РФ готовится к масштабным военным учениям с "Искандерами" и "Бастионами" в Крыму 11 марта 2019, 10:46
В Ростове задержали и отпустили крымскотатарских активистов 11 марта 2019, 02:23
Гиркин продает медаль за аннексию Крыма 10 марта 2019, 09:10
Все новости
Главные новости
Нацкорпус: По приказу Порошенко Кононенко собирается устранять националистов
В СНБО Гладковський отвечал за сотрудничество с НАТО и координацию ОПК
Тимошенко требует, чтобы Порошенко снялся с выборов, и грозит наказанием
САП объявила Труханову подозрение
Все новости
Фото

Жінка показала, як це – виношувати трійню

мандри

7 причин, почему стоит гулять в лесу

Опыт

Как это – быть геем или лесбиянкой во Львове

Поиск по сайту
Архив
Весь архів