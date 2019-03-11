Россия усилила "зеленых человечков" в аннексированном Крыму

Россия усилила военную группировку в аннексированном Крыму.

Об этом сообщил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу на заседании комитета Госдумы по обороне, передает российское агентство ТАСС.

"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море", - сказал министр.

По его словам, сейчас военные части являются частями постоянной готовности.

Шойгу рассказал, что ВС России в 2019 году впервые получат ударные беспилотные летательные аппараты средней дальности, а с 2019 году начнут поступать на вооружение разведывательно-ударные комплексы средней дальности.

Напомним: