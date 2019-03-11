Россия усилила "зеленых человечков" в аннексированном Крыму
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Понедельник, 11 марта 2019, 14:17
Россия усилила военную группировку в аннексированном Крыму.
Об этом сообщил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу на заседании комитета Госдумы по обороне, передает российское агентство ТАСС.
"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море", - сказал министр.
По его словам, сейчас военные части являются частями постоянной готовности.
Шойгу рассказал, что ВС России в 2019 году впервые получат ударные беспилотные летательные аппараты средней дальности, а с 2019 году начнут поступать на вооружение разведывательно-ударные комплексы средней дальности.
Напомним:
- Российские военные планируют провести в аннексированном Крыму военные учения с участием 10 000 артиллеристов и около 3 тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения.
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