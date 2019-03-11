Во время ссоры двух семей мужчина подстрелил 3 женщин и подростка
В Славянске во время конфликта между двумя семьями, возникшего на семейно-бытовой почве, 53-летний мужчина ранил из травматического оружия трех женщин и несовершеннолетнего.
Об этом 11 марта сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Отмечается, что 8 марта во время ссоры злоумышленник сделал несколько хаотичных выстрелов, в результате чего три женщины в возрасте 26, 33 и 47 лет и 16-летний парень получили ранения резиновыми пулями.
"На месте происшествия полицейские обнаружили две гильзы калибра 9 мм и пулю. А дома у злоумышленника изъяты травматический пистолет и боевой пистолет Макарова, который был похищен из здания городского отдела милиции во время его захвата террористами в 2014 году", - сообщают в полиции.
53-летнему жителю Славянска правоохранители сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.
Кроме того правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного хранения оружия по ч. 1 ст. 263 "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" УК.
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