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Во время ссоры двух семей мужчина подстрелил 3 женщин и подростка

Понедельник, 11 марта 2019, 14:25

В Славянске во время конфликта между двумя семьями, возникшего на семейно-бытовой почве, 53-летний мужчина ранил из травматического оружия трех женщин и несовершеннолетнего.

Об этом 11 марта сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Отмечается, что 8 марта во время ссоры злоумышленник сделал несколько хаотичных выстрелов, в результате чего три женщины в возрасте 26, 33 и 47 лет и 16-летний парень получили ранения резиновыми пулями.

 

"На месте происшествия полицейские обнаружили две гильзы калибра 9 мм и пулю. А дома у злоумышленника изъяты травматический пистолет и боевой пистолет Макарова, который был похищен из здания городского отдела милиции во время его захвата террористами в 2014 году", - сообщают в полиции.

53-летнему жителю Славянска правоохранители сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. 

 

Кроме того правоохранители открыли уголовное производство по факту незаконного хранения оружия по ч. 1 ст. 263 "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" УК.

Украинская правда

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Темы: полицияСлавянск
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