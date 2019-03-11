СМИ назвали фамилии 8 россиян, которых ЕС накажет за керченскую агрессию

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Понедельник, 11 марта 2019, 16:58

Агентство "Интерфакс-Украина" обнародовало фамилии восьми граждан России, против которых ЕС введет индивидуальные санкции в связи с керченской агрессией.

Об этом сообщается 11 марта.

"Согласно информации, которой располагает "Интерфакс-Украина", в "списке восьми" указаны следующие фамилии: Станкевич, Шеин, Басов, Саляев, Шипицын, Шатохин, Ромашкин, Щербаков. Однако установить, кем конкретно являются эти люди, сложно", - отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что эти восемь человек – российские военнослужащие и представители ФСБ.

Вышеупомянутые лица будут добавлены к уже имеющемуся списку индивидуальных санкций, введенных Евросоюзом в марте 2014 года за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Решение будет принято до конца этой недели.

Санкции против восьми россиян, как и против всех, кто фигурирует в этом списке, будут введены в виде запрета на въезд и замораживание активов. На сегодня в списке находятся 153 человека и 40 компаний, срок действия санкций для которых истекает 15 марта. Этот пакет санкций ЕС продолжает каждые полгода.

Как сообщалось, 6 марта Комитет постоянных представителей Евросоюза принял решение о применении "азовского пакета" санкций против РФ за акт вооруженной агрессии в отношении украинских моряков и кораблей в Черном море и в районе Керченского пролива.

Европейская правда

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Темы: санкции Росcия Азовское море


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