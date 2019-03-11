Зеленскому угрожала женщина предположительно с психическими расстройствами – МВД

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Понедельник, 11 марта 2019, 18:16

Женщина, посылавшая кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, возможно имеет психические расстройства.

Об этом в понедельник на брифинге сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе, говорится в сообщении МВД.

"Сотрудниками полиции в течение 2 дней в этом производстве (относительно угроз Зеленскому - ред.) установлено лицо, посылавшее указанные сообщения. Им оказалась женщина (вероятно – с психическим расстройством)", - сказал он.

"Изъято вещественное доказательство – мобильный телефон, с которого были направлены соответствующие смс-сообщения с угрозами. После проведения необходимых следственных действий и экспертиз, в том числе психиатрической, будет принято решение о осознании последней последствий своих действий", - сообщили в полиции.

Напомним:

  • Полиция установила личность злоумышленницы, отправлявшей Зеленскому СМС-сообщения с угрозами.
  • Как сообщали правоохранители, подозреваемая рассказала, что делала это, потому что поддерживает другого кандидата.

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Темы: Зеленский виборы


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