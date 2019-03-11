Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На вокзале в Киеве поезд переехал мужчину

Понедельник, 11 марта 2019, 17:42

В понедельник, 11 марта, на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве поезд насмерть сбил мужчину.

Такую информацию "Украинской правде" подтвердила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

"Нашли человека с травмами характерными от наезда поезда ... Он был смертельно травмирован в результате наезда поезда", - сказала Блищик.

Она рассказала, что на вид пострадавшему лет 50-55.

Мужчина проходил железнодорожные пути в неустановленном месте.

Пресс-секретарь полиции также сообщила, что происшествие случилось в обеденный перерыв.

На данный момент информации об открытии уголовного производства еще нет.

Блищик пояснила, что в таких случаях вся информация регистрируется в журналах единого учета. В этом случае в Соломенском управлении полиции, поскольку это случилось в Соломенском районе.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
полиция
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Незаконный сервис позволял россиянам анонимно звонить в Украину
В Харькове найден застреленным полицейский
Последние новости
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
18:09
Французские сенаторы после визита в Украину призвали увеличить поставки оружия
Все новости...
Реклама: