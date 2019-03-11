На вокзале в Киеве поезд переехал мужчину
В понедельник, 11 марта, на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве поезд насмерть сбил мужчину.
Такую информацию "Украинской правде" подтвердила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.
"Нашли человека с травмами характерными от наезда поезда ... Он был смертельно травмирован в результате наезда поезда", - сказала Блищик.
Она рассказала, что на вид пострадавшему лет 50-55.
Мужчина проходил железнодорожные пути в неустановленном месте.
Пресс-секретарь полиции также сообщила, что происшествие случилось в обеденный перерыв.
На данный момент информации об открытии уголовного производства еще нет.
Блищик пояснила, что в таких случаях вся информация регистрируется в журналах единого учета. В этом случае в Соломенском управлении полиции, поскольку это случилось в Соломенском районе.