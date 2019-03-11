Суд Амстердама в июне вынесет решение по апелляции в деле о скифском золоте

Апелляционный суд Амстердама в июне планирует объявить решение по делу о возвращении Украине скифского золота, которое экспонировалось 5 лет назад в Музее Алларда Пирсона в столице Нидерландов.

Об этом сообщает сообщила в Facebook первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, которая находится сегодня на рассмотрении апелляции.

"Решение будет 11.06.2019", - написала Джапарова.

Она сообщила, что представителей крымских музеев на этот раз не было в суде. Их представляла одна из лучших юридических компаний в Нидерландах, которая вела большинство дел связанных с Россией.

"Их защита настаивает на том, что это имущественный вопрос между музеями - Музеем Апларда Пирсона и 4 крымскими музеями, а не политический. Мол, был договор между музеями - ценности привезли из Крыма и должны быть возвращены в Крым", - написала она.

В то же время, заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов сообщил, что 11 июня определено как ориентировочная дата вынесения решения по делу.

Напомним, 14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине скифское золото, которое на время аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее.

Судьи решили, что золото останется в музее Пирсона еще в течение трех месяцев – времени, отведенного на апелляцию. Еще до вердикта обе стороны заявляли о намерении обжаловать решение, если оно будет не в их пользу.

Суд также постановил, что Украина должна компенсировать расходы на хранение коллекции музея Алларда Пирсона в Амстердаме.

В январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения суда Амстердама.

Европейская правда