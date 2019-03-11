Трамп хочет потратить полмиллиарда долларов на борьбу с вредным воздействием РФ

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Понедельник, 11 марта 2019, 20:26

В администрации президента США Дональда Трампа подготовили проект бюджета на 2020 год, в нем Госдепартаменту США предлагают выделить 500 миллионов долларов на борьбу с вредным воздействием РФ.

Об этом сообщается в опубликованном проекте.

Отмечается, что США хотят предоставить более 500 миллионов долларов для помощи странам Европы и Центральной Азии.

Эти деньги нужны для улучшения общей безопасности, защиты территориальной целостности союзников США, поддержки усилий стран в постепенном отказе от российской военной техники и обращается внимание на проблемы экономических слабостей, которые Россия стремится использовать, например, зависимость от энергии и торговли.

Подготовленный администрацией Трампа документ называется "Бюджет для лучшей Америки". Он предусматривает доходы, размером 3,64 триллиона долларов и расходы на 4,74 триллиона.

Украинская правда

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Темы: США Росcия деньги


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