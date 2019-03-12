Гриценко требует отставки главы СБУ, узрев происки в Мариуполе

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявляет, что вынужден отменить встречу с избирателями в Мариуполе из-за действий Службы безопасности Украины.

Он требует отставки главы СБУ Василия Грицака.

"Вынужден отменить спланированную и уже анонсированную на 13-е марта встречу с людьми в Мариуполе", – сообщил Гриценко в блоге на "Украинской правде".

"Причина? СБУ объявила именно в день моего приезда и на следующий за ним День добровольца (внимание!) наивысший "красный" уровень террористической угрозы. И ввела в действие соответствующие ограничения", – пояснил он.

Кандидат в президенты не верит в реальность угрозы.

"Закон, на который СБУ ссылается в своем сообщении, дает совершенно четкое определение: "красный", самый высокий, реальный уровень террористической угрозы вводится (внимание!) "в случае совершения террористического акта". Не в ожидании – в случае совершения, так и только так требует закон! Кто-то из вас слышал или знает о совершенном в Мариуполе теракте? Нет", – заявил он.

По мнению Гриценко, если бы теракт действительно произошел, СБУ должна была сообщить о нем ради людей и ввести "красный" уровень угрозы немедленно, а не откладывать до среды.

"СБУ дает террористам целых двое суток, чтобы замести следы? А может, дело обстоит еще хуже: СБУ сама планирует совершить имитировать теракт в Мариуполе именно в среду-четверг? И завралась или запуталась в пресс-релизе с датами и уровнями угроз?", – отметил политик.

"При этих мародерских властях и постоянных провокациях СБУ еще с июля – я уже ничему не удивлюсь. Поэтому не верю. Поэтому и требую отставки главы СБУ!", – заявил Гриценко.

"А его начальника – гаранта, который сам еженедельно безосновательно пугает всех нас "широкомасштабным наступлением" и даже играл недавно с "военным положением" – народ отставит 31 марта", – добавил он.

Накануне командование Объединенных сил "в связи с проведением 13-14 марта превентивных мер по противодействию террористическим и диверсионным угрозам" в Мариуполе призвало жителей города "не оставлять без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т.п.".

"В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, просим обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об учебе и т.д.)", – добавило ведомство.

СБУ сослалась на п. 8 постановления Кабинета министров от 18.02.2016 об установлении уровня террористической угрозы "красный" в Донецкой и Луганской областях, а также АР Крым.