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Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло

Вторник, 12 марта 2019, 10:50
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло

Штормовой ветер оставил Украину, но в ближайшие дни будет еще холодно, хотя солнечно и без осадков.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Теплая погода пока ушла от нас, невероятный штормовой ветер, к счастью, понесся дальше, но морозы, хотя и небольшие ночные, вернулись", – пишет она.

По словам Диденко, в ближайшие дни, включая заврашний, в Украине будет холодно.

13 марта ночью -1-6º градусов, в южной части от 2º мороза до 3º тепла, в среду днем ​​ожидается +4 +9º градусов.

"Ветер будет или умеренный, или небольшой, разве днем ​​на Западе – порывистый. Что, надеюсь, порадует – будет преобладать сухая, даже солнечная погода", – отмечает Диденко.

В Киеве 13-е марта также будет с солнышком, но холодноватым. Ночью -2-4º градуса, днем ​​+5+7º градусов.

В то же время по словам синоптика, выходные, 16-17 марта, и в понедельник в столице потеплеет до +12 +18º градусов.

"Однако с 20-го марта температура воздуха снова немного снизится", – говорит Диденко.

Украинская правда
Темы: погода
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