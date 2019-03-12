Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло
Штормовой ветер оставил Украину, но в ближайшие дни будет еще холодно, хотя солнечно и без осадков.
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"Теплая погода пока ушла от нас, невероятный штормовой ветер, к счастью, понесся дальше, но морозы, хотя и небольшие ночные, вернулись", – пишет она.
По словам Диденко, в ближайшие дни, включая заврашний, в Украине будет холодно.
13 марта ночью -1-6º градусов, в южной части от 2º мороза до 3º тепла, в среду днем ожидается +4 +9º градусов.
"Ветер будет или умеренный, или небольшой, разве днем на Западе – порывистый. Что, надеюсь, порадует – будет преобладать сухая, даже солнечная погода", – отмечает Диденко.
В Киеве 13-е марта также будет с солнышком, но холодноватым. Ночью -2-4º градуса, днем +5+7º градусов.
В то же время по словам синоптика, выходные, 16-17 марта, и в понедельник в столице потеплеет до +12 +18º градусов.
"Однако с 20-го марта температура воздуха снова немного снизится", – говорит Диденко.