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Главный юрист Минобороны с сообщниками вымогал у бизнеса 30 тыс долларов – полиция

Вторник, 12 марта 2019, 11:55

Национальная полиция расследует производство о возможном вымогательство взятки чиновниками Министерства обороны и их сообщниками от предпринимателей.

Об этом говорится в материалах судебных дел.

В частности, в производстве фигурируют директор юридического департамента министерства, должность которого сейчас занимает Валерий Коваль. Также речь идет об его заместителе, судя по сферы ответственности – Александра Гомона. Еще один чиновник – начальник управления имущества и ресурсов Генштаба, вероятно, Александр Бикчантаев.

Также полиция говорит о нескольких сообщниках, причастных к вымогательству взятки. В частности, один предприниматель и экс-сотрудник концерна "Военторгсервис" якобы непосредственно занимались переговорами и передачей денег.

В материалах говорится, что концерн "Военторгсервис" с 2016 года распоряжается договорами аренды на территории одесского рынка "7 километр". По версии следствия, предпринимателям, которые держат там торговые места, предложили не судиться с ними и не разрывать договоры. За это фигуранты требовали взятку.

В декабре 2018 года два бизнесмена передали тысячу долларов, а в начале февраля 2019 года при передаче еще 29 тысяч посредников задержали. Им сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием и отправили под круглосуточный домашний арест.

Информация о подозрении самим чиновникам Минобороны пока отсутствует в судебном реестре.

Напомним:

  • Рынок "7-й километр" является объектом интересов одного из спонсоров режима Виктора Януковича Юрия Иванющенко.
  • Сразу после прихода Януковича к власти в 2010 году Иванющенко и его партнер Иван Аврамов неожиданно получили в дар 25% одного из крупнейших рынков страны.
  • По этому эпизоду ГПУ расследует уголовное дело.

Соня Лукашова, для УП

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Темы: МинобороныОдессавзятка
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