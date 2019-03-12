В Украине значительно возросло количество симпатиков России – КМИС

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Вторник, 12 марта 2019, 13:03

В феврале 2019 года количество украинцев, которые хорошо или очень хорошо относятся к России, выросло на 9 процентных пунктов и составляет 57%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"В Украине в феврале 2019 года хорошо или очень хорошо относилось к России 57% украинцев, плохо или очень плохо – 27%, 17% не определились, к россиянам (гражданам России) положительно относилось 77% украинцев, к руководству России – 13% (преимущественно за счет Востока и Донбасса)", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что положительное отношение к России обусловлено преимущественно позитивным отношением к гражданам этой страны.

 

Также сообщается, что за весь период наблюдений (с 2008 по 2019 год) украинцы лучше относились к России, чем россияне к Украине.

"В феврале 2019 года в России хорошо или очень хорошо относилось к Украине 34% населения, плохо или очень плохо 55%, то есть сейчас украинцы намного лучше относятся к России, чем россияне к Украине", - отмечают социологи.

При этом сообщается, что россияне лучше относятся к украинцам, чем украинцы к россиянам (положительно относятся к украинцам 82% россиян, 7% россиян хорошо относятся к руководству Украины).

Социологи выяснили, что почти 90% населения считают, что Украина должна быть независимым государством. При этом по сравнению с февралем 2018 года количество желающих закрыть границы с Россией, уменьшилось (с 44% до 39%), а количество тех, кто желает независимых отношений, но без границ и таможен, увеличилось (с 44% до 48%).

 

В России по сравнению с мартом 2018 года тоже уменьшилось количество желающих закрыть границы с Украиной (было 39%, стало 25%).

 

Опрос КМИС проходил с 8 по 20 февраля. Методом личного интервью было опрошено 2042 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса) в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

На территории России опрос проводила "Левада-центр". С 15 по 20 февраля социологи опросили 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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Украинская правда

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Темы: Украина Росcия опрос


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