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В России выпустили монеты с изображением "крымского моста"

Вторник, 12 марта 2019, 13:05

Центробанк РФ выпустил в обращение пятирублевую памятную монету к пятой годовщине аннексии Россией Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Отмечается, что на оборотной стороне монеты изображен мост над Керченским проливом, соединяющий оккупированный Крым с материковой частью России.

 
 

По данным ведомства, монета выпущена тиражом в 2 млн штук и может быть использована в платежах.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что открытие Россией Керченского моста в аннексированном Крыму является очередным нарушением Москвой международного права.
  • В Евросоюзе заявили, что, построив Керченский мост, Россия еще раз нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины.
  • На территории Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме".
  • Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Украинская правда
Темы: РосcияКрыманнексия
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