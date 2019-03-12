В России выпустили монеты с изображением "крымского моста"
Вторник, 12 марта 2019, 13:05
Центробанк РФ выпустил в обращение пятирублевую памятную монету к пятой годовщине аннексии Россией Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
Отмечается, что на оборотной стороне монеты изображен мост над Керченским проливом, соединяющий оккупированный Крым с материковой частью России.
По данным ведомства, монета выпущена тиражом в 2 млн штук и может быть использована в платежах.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что открытие Россией Керченского моста в аннексированном Крыму является очередным нарушением Москвой международного права.
- В Евросоюзе заявили, что, построив Керченский мост, Россия еще раз нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины.
- На территории Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года прошел непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме".
- Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
- Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.
Украинская правда