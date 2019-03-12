В России выпустили монеты с изображением "крымского моста"

Центробанк РФ выпустил в обращение пятирублевую памятную монету к пятой годовщине аннексии Россией Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Отмечается, что на оборотной стороне монеты изображен мост над Керченским проливом, соединяющий оккупированный Крым с материковой частью России.

По данным ведомства, монета выпущена тиражом в 2 млн штук и может быть использована в платежах.

Напомним: