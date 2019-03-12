СБУ заявила о разоблачении агентурной сети Генштаба РФ на Донбассе

Служба безопасности заявляет о разоблачении агентурной сети Главного управления Генерального штаба России на подконтрольных украинской власти территориях Донбасса.

Об этом на брифинге 12 марта сообщил руководитель военной контрразведки СБУ Сергей Левченко, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, в состав подразделения "Сапфир" входило пятнадцать идентифицированных членов незаконного вооруженного формирования так называемой "народной милиции "ЛНР".

Военная контрразведка СБУ говорит, что курировал группу - кадровый сотрудник ГУ ГШ ВС РФ подполковник Александр Сазонов (оперативный псевдоним - "Павел Бодров").

"Мы установили, что он занимает должность руководителя оперативной группы в составе разведывательного центра российской военной разведки в Луганске", – уточнил Левченко.

По данным СБУ, возглавляет группу завербованная военной разведкой России гражданка Украины - Екатерина Василина.

В СБУ говорят, что российские агенты распространяли в соцсетях фейковые призывы от имени якобы патриотических сил к антиправительственным акциям, направленным на борьбу с коррупцией и импичмент президента Украины, в том числе накануне выборов.

Кроме этого группа распространяла другие фейковые материалы, как то сообщение с обвинениями командования ВС Украины в якобы сокрытии боевых потерь.

"Всего за время своего существования ими было сфабриковано и опубликовано в социальных сетях Интернет почти двенадцать тысяч фейковых информационных материалов антиукраинского характера. Сейчас СБУ проводится комплекс мероприятий по блокированию деятельности группы "Сапфир", – говорится в сообщении СБУ.

В Службе безопасности отметили, что на данный момент задержали 4 агентов-информаторов, которым суд избрал меру пресечения содержание под стражей. Им объявлено подозрение в содействии созданию или деятельности террористической группы или террористической организации.