Порошенко за год спустил на телерекламу 175 млн, Тимошенко немного меньше – ЧЕСТНО
Политики в 2018 году потратили на телерекламу более чем 647 миллионов гривен, из них около 568 миллионов – на трансляции политической рекламы с участием или по заказу кандидатов в президенты.
Об этом сообщает Движение ЧЕСТНО, которое проанализировало объемы и стоимость политической рекламы в прошлом году.
Отмечается, что большинство упомянутых расходов на рекламу не попало в официальную отчетности политических партий, а следовательно, происхождение средств, которыми оплачивалась реклама, неизвестно.
По данным ЧЕСТНО, в рекламных роликах в 2018 году появлялись 15 кандидатов в президенты.
Больше всего потратил на телерекламу президент Петр Порошенко – 174,9 миллиона гривен, это треть расходов всех кандидатов.
Второе место занимает Юлия Тимошенко – 126,9 миллиона гривен, третье – Александр Шевченко с 86,5 миллионами гривен.
Также Порошенко стал лидером по количеству рекламы в эфирах в 2018 году. Почти наравне с ним оказался Шевченко. Ролики с каждым из этих кандидатов появлялись в эфирах более 4000 раз.
Также в тройке лидеров – Юлия Тимошенко с более чем 2,5 тысячами показов.
Кроме того, сообщается, что ролики Порошенко выходили на 12 каналах. Рекламу Шевченко, Юрия Бойко, Олега Ляшко транслировали на 7 телеканалах, Тимошенко – на 5.
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