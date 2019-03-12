В Киеве задержан главарь международного наркокартеля – СБУ

Служба безопасности совместно с полицией Израиля заблокировала деятельность крупнейшей за последнее десятилетие международной сети Интернет-торговли наркотиками.

Об этом сообщает 12 марта пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, в 2017 году гражданин Израиля в одном из социальных мессенджеров создал Интернет-канал для сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ.

За несколько лет нелегальный бизнес расширился и такие "торговые площадки" начали функционировать в других социальных сетях.

По данным следствия, география преступной деятельности наркоторговцев распространялась на страны Южной и Северной Америки, Европейского Союза, Ближнего Востока, Азии и Африки.

В синдикат входило более 13 тысяч человек, в том числе контрабандисты, дилеры, администраторы групп в соцсетях.

Отмечается, что 12 марта в Киеве был задержан глава наркокартеля, куда он прибыл для налаживания "бизнес-связей" с представителями местных криминальных кругов.

Сейчас иностранца передали работникам Национальной полиции для организации его экстрадиции в страну происхождения.