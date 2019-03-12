Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Правозащитники подготовили представление в Гаагу по военным преступлениям на Донбассе

Вторник, 12 марта 2019, 18:21

Харьковская правозащитная группа и ОО "Мирный берег" подготовили представление в Международный уголовный суд в Гааге по насильственным преступлениям, совершенным во время войны на Донбассе.

Правозащитники представили соответствующий доклад, сообщается на сайте правозащитной группы.

"ХПГ и "Мирный берег" подготовили обновленную и уточненную версию представления в Международный уголовный суд, в котором обобщили собранную информацию о преступлениях, совершенных в ходе военного конфликта на Донбассе, и обосновали возможность квалификации этих деяний как преступлений против человечности или военных преступлений по статьям 7 и 8 Римского статута Международного уголовного суда", - говорится в сообщении.

Речь идет о таких преступлениях:

  • Убийства (внесудебные казни, пытки, приведшие к смерти, убийства гражданских лиц в ходе нападений - из стрелкового оружия, на блокпостах и ​​т.п.);
  • Нападения на незащищенные гражданские объекты, не являющиеся военными целями;
  • Убийство и нанесение увечья гражданскому населению в результате атак на гражданские объекты;
  • Применение методов ведения войны, которые являются невыборочными по своей сути (обстрелы, взрывы, мины, растяжки и другие);
  • Заключение или другое жестокое лишение физической свободы;
  • Посягательство на человеческое достоинство.
 
Инфографика "Харьковская правозащитная группа"
 
Инфографика "Харьковская правозащитная группа"
 
Инфографика "Харьковская правозащитная группа"
 
Инфографика "Харьковская правозащитная группа"
 
Инфографика "Харьковская правозащитная группа"

Украинская правда
Темы: права человекаДонбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
права человека
Оккупанты задержали у "суда" в Крыму 13 крымских татар, среди них – двое журналистов
Россияне оставили политзаключенного Куку в колонии один на один с проблемами после операции
Домой из оккупации вернули еще двух детей – Лубинец
Последние новости
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
Все новости...
Реклама: