Правозащитники подготовили представление в Гаагу по военным преступлениям на Донбассе

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Вторник, 12 марта 2019, 19:21

Харьковская правозащитная группа и ОО "Мирный берег" подготовили представление в Международный уголовный суд в Гааге по насильственным преступлениям, совершенным во время войны на Донбассе.

Правозащитники представили соответствующий доклад, сообщается на сайте правозащитной группы.

"ХПГ и "Мирный берег" подготовили обновленную и уточненную версию представления в Международный уголовный суд, в котором обобщили собранную информацию о преступлениях, совершенных в ходе военного конфликта на Донбассе, и обосновали возможность квалификации этих деяний как преступлений против человечности или военных преступлений по статьям 7 и 8 Римского статута Международного уголовного суда", - говорится в сообщении.

Речь идет о таких преступлениях:

  • Убийства (внесудебные казни, пытки, приведшие к смерти, убийства гражданских лиц в ходе нападений - из стрелкового оружия, на блокпостах и ​​т.п.);
  • Нападения на незащищенные гражданские объекты, не являющиеся военными целями;
  • Убийство и нанесение увечья гражданскому населению в результате атак на гражданские объекты;
  • Применение методов ведения войны, которые являются невыборочными по своей сути (обстрелы, взрывы, мины, растяжки и другие);
  • Заключение или другое жестокое лишение физической свободы;
  • Посягательство на человеческое достоинство.
 
Инфографика "Харьковская правозащитная группа"
 
Инфографика "Харьковская правозащитная группа"
 
Инфографика "Харьковская правозащитная группа"
 
Инфографика "Харьковская правозащитная группа"
 
Инфографика "Харьковская правозащитная группа"

Украинская правда

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Темы: права человека Донбасс война


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