Правозащитники подготовили представление в Гаагу по военным преступлениям на Донбассе

Харьковская правозащитная группа и ОО "Мирный берег" подготовили представление в Международный уголовный суд в Гааге по насильственным преступлениям, совершенным во время войны на Донбассе.

Правозащитники представили соответствующий доклад, сообщается на сайте правозащитной группы.

"ХПГ и "Мирный берег" подготовили обновленную и уточненную версию представления в Международный уголовный суд, в котором обобщили собранную информацию о преступлениях, совершенных в ходе военного конфликта на Донбассе, и обосновали возможность квалификации этих деяний как преступлений против человечности или военных преступлений по статьям 7 и 8 Римского статута Международного уголовного суда", - говорится в сообщении.

Речь идет о таких преступлениях:

Убийства (внесудебные казни, пытки, приведшие к смерти, убийства гражданских лиц в ходе нападений - из стрелкового оружия, на блокпостах и ​​т.п.);

Нападения на незащищенные гражданские объекты, не являющиеся военными целями;

Убийство и нанесение увечья гражданскому населению в результате атак на гражданские объекты;

Применение методов ведения войны, которые являются невыборочными по своей сути (обстрелы, взрывы, мины, растяжки и другие);

Заключение или другое жестокое лишение физической свободы;

Посягательство на человеческое достоинство.

Инфографика "Харьковская правозащитная группа"

Инфографика "Харьковская правозащитная группа"

Инфографика "Харьковская правозащитная группа"

Инфографика "Харьковская правозащитная группа"