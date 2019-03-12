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Brexit: парламент Британии во второй раз провалил соглашение о выходе из ЕС

Вторник, 12 марта 2019, 20:30

Палата общин парламента Великобритании во второй раз отклонила соглашение о выходе из ЕС, на этот раз с изменениями, которые Тереза ​​Мэй в понедельник согласовала с президентом Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером.

Против соглашения проголосовал 391 депутат, за - 242.

Правительственное соглашение не поддержали оппозиционные лейбористы, а также часть депутатов правящей Консервативной партии и североирландская Демократическая юнионистская партия.

Внесенные в соглашениеизменения касались так называемого "запасного механизма" для ирландского границы и предусматривали создание специального арбитража по решению вопроса границы между Ирландией и Северной Ирландией и подписание нового альтернативного соглашения до 2020 года, то есть до конца переходного периода.

Однако британские депутаты считают, что изменения не снимают всех рисков того, что Британия может слишком долго оставаться в рамках "запасного механизма", а значит находиться под юрисдикцией ЕС.

Теперь у Британии остается два варианта: выход из ЕС без соглашения или отсрочка Brexit после запланированной даты выхода 29 марта.

Президент Европарламента недавно заявил, что срок выхода Британии из ЕС может быть перенесен максимум до начала июля.

На прошлой неделе Мэй пообещала депутатам, что если они не поддержат новое соглашение, то смогут провести голосование за "жесткий" Brexit, а затем, 14 марта, состоится голосование, не следует ли отложить Brexit на короткий срок.

Напомним, в январе британские депутаты 432 голосами отклонили соглашение Терезы Мэй о Brexit, согласованное с ЕС в конце прошлого года.

Европейская правда

Темы: BrexitВеликобритания
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