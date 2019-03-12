США закрывают все офисы службы гражданства и иммиграции в 21 стране - СМИ

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Вторник, 12 марта 2019, 22:50

Администрация президента Дональда Трампа готовится закрыть все международные офисы службы гражданства и иммиграции США в 21 стране, что может замедлить процесс обработки семейных визовых заявлений, зарубежного усыновления и обращений о гражданстве со стороны военных.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на письмо директора службы Фрэнсиса Сиссны.

В электронном письме сотрудникам он сказал, что работает над передачей обязанностей сотрудников ведомств к их коллегам по всему миру - во внутренних офисах, посольствах и консульствах Государственного департамента.

Сиссна отметил, что если Госдепартамент согласится, агентство будет закрывать свои международные отделения на местах в ближайшие месяцы "с целью максимизации конечных ресурсов агентства".

"Я считаю, что таким образом мы лучше используем наши средства для решения проблем в Соединенных Штатах, одновременно используя существующие ресурсы Государственного департамента в должности", - написал он.

Как отмечает издание, этот шаг призван тем, что администрация Трампа настаивает на усилении иммиграционного контроля в стране и на переходе от иммиграции на основе воссоединения семьи к иммиграции на основе заслуг. Чиновники Министерства внутренней безопасности говорят, что это часть общих усилий, направленных на оптимизацию иммиграционных операций США.

Штат службы гражданства и иммиграции США насчитывает около 240 человек в США и других странах мира.

Мария Думанская, УП

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Темы: США визы Трамп


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