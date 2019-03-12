Палата представителей США одобрила законопроект, запрещающий признание аннексии Крыма

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Вторник, 12 марта 2019, 23:07

Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона, запрещающий признавать аннексию Крыма Россией.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

"Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона, который определяет политикой США непризнание суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами", - говорится в сообщении.

Документ содержит запрет федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или предоставлять любую поддержку, которая может трактоваться как противоречащей упомянутой политике США.

Одобрение прошло 427 голосами "за".

Украинская правда

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Темы: США Крым аннексия Росcия законодательство


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