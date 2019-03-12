В Украине перед выборами усилилось давление на гражданские свободы - ООН

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека отмечают, что нападения на представителей гражданского общества в Украине "создали атмосферу запугивания".

Об этом сообщается в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, передает DW.

Доклад посвящен ситуации в гражданском пространстве с основными свободами накануне президентских и парламентских выборов в Украине.

Отмечается, что исследования, провели с начала 2018 до 15 февраля 2019 года, задокументировано 164 нарушения на подконтрольных Украине территориях.

В частности, представители УВКПЧ зафиксировали тенденцию к увеличению количества нападений и угроз, направленных на представителей гражданского общества. Среди них - убийство Екатерины Гандзюк, нападения на журналистов NewsOne и адвокатов журналиста Василия Муравицкого.

"Эти нападения создали атмосферу запугивания, что влияет на способность и готовность людей открыто обсуждать общественно значимые вопросы, прежде всего - выражать свое несогласие с политикой или опасения относительно политики", - отмечается в докладе.

Также задокументировано по меньшей мере 34 нарушения, которые прямо связаны с крайне правыми группами.

"Большинство таких нападений не расследуется, к тому же нередко правоохранители и сами прибегают к притеснениям, как, например, в деле с доступом к персональным данным журналисток Кристины Бердинских и Натальи Седлецкой", - цитирует издание доклад ООН.

Кроме того, по мнению УВКПЧ, процесс получения автокефалии УПЦ усилил напряженность между религиозными общинами. В докладе рассказывается о десяти фактах угроз и запугиваний священнослужителей - преимущественно УПЦ Московского патриархата. При этом источником давления на религиозных деятелей названы как ультраправые группы, так и Служба безопасности Украины.

В то же время в другом отчете, также опубликованном УВКПЧ, отмечается, что ответственность за большинство случаев нарушений прав человека за последние три месяца лежит на руководстве неподконтрольных районах Донбасса и оккупационной власти Крыма.

Несмотря на ограниченный доступ в ОРДЛО и невозможность работы в Крыму, Мониторинговая миссия по правам человека зафиксировала на этих территориях 189 нарушений за ноябрь-февраль.