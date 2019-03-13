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Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира в Индиан-Уэллсе

Среда, 13 марта 2019, 02:12

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в нервном трехчасовом матче четвертого круга турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе обыграла австралийку Эшли Барти.

Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

В самом длинном поединке этого сезона, который длился 3 часа 12 минут, Элина победила со счетом 7:6, 5:7, 6:4.

"В первом сете Свитолина не защитила свою подачу при счете 5:4, после чего отыграла сетбол на пути к тай-брейке. На тай-брейке наша теннисистка проигрывала 3:6, но сумела вырвать победу в партии (10:8)", - говорится в сообщении.

Во втором сете Элина вела 5:3, но не сумела реализовать два матчбола - Барти выиграла четыре гейма подряд и перевала игру во третью партию.

Отмечается, что в начале третьего сета первая ракетка Украины проиграла гейм на своей подаче и взяла медицинский перерыв при счете 1:2. После этого Свитолина перехватила инициативу и с пятого матчбола завершила поединок в свою пользу.

Украинка впервые сыграет в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

Следующей соперницей Элины станет 61-я ракетка мира, чешка Маркета Вондроушова (счет личных встреч 2-0).

Напомним:

  • В матче третьего круга Свитолина обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову.

Темы: спорт
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