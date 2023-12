Свитолина вышла в четвертьфинал престижного турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в нервном трехчасовом матче четвертого круга турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе обыграла австралийку Эшли Барти.

Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

В самом длинном поединке этого сезона, который длился 3 часа 12 минут, Элина победила со счетом 7:6, 5:7, 6:4.

.@ElinaSvitolina takes the longest match of the 2019 season!



Outlasts Barty to reach the @BNPPARIBASOPEN quarterfinals, 7-6(8), 5-7, 6-4! pic.twitter.com/4cctUCTfYu