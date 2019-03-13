В оборонном бюджете США предполагается 250 млн на помощь Украине

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Среда, 13 марта 2019, 07:55

В официально обнародованном проекте оборонного бюджета США на 2020 год предусматривается предоставление Украине 250 млн долларов на цели усиления безопасности и обороны в рамках программы "Инициатива помощи Украине в сфере безопасности".

Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в США.

В проекте бюджета говорится, что эти средства планируется направить "на поддержку Вооруженных Сил и национальных сил безопасности Украины" и для замены любого вооружения и товаров оборонного назначения, которые уже были предоставлены Украине Соединенными Штатами.

В посольстве подчеркнули, что по сравнению с бюджетным запросом на 2019 год предлагаемая сумма помощи Украине увеличена на 50 млн долларов.

Отмечается, что бюджетный запрос должен пройти обсуждение в Конгрессе США, где могут вноситься изменения и дополнения, поэтому реальные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа.

Украинская правда

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Темы: США Украина


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