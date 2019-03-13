Дороги "растаяли": На Харьковщине расследуют злоупотребления на ремонте

Прокуратура начала уголовное производство по факту возможных злоупотреблений во время ремонта дорог в г. Барвинковое Харьковской области.

Барвинковский отдел Лозовской местной прокуратуры начал уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед рассказал, что в августе 2018 года Барвинковский горсовет заключил договор с частным предприятием на ремонт ряда дорог в населенном пункте.

За капитальный ремонт, который завершился в октябре прошлого года, подрядчик получил более 4 млн грн.

Вместе с тем, в конце зимы выяснилось, что недавно отремонтированные дороги снова находятся в неудовлетворительном состоянии.

С целью установления обстоятельств быстрого разрушения дорог начато досудебное расследование.

Продолжаются первоочередные следственные действия, назначен ряд экспертиз.

Напомним, в прошлом году правоохранители обнаружили списания государственных средств со Службы автомобильных дорог в 15 областях Украины, по предварительным данным сумма ущерба государству составила более 224 млн грн. В сентябре в этих областях проходили обыски.