Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дороги "растаяли": На Харьковщине расследуют злоупотребления на ремонте

Среда, 13 марта 2019, 07:53
Дороги растаяли: На Харьковщине расследуют злоупотребления на ремонте

Прокуратура начала уголовное производство по факту возможных злоупотреблений во время ремонта дорог в г. Барвинковое Харьковской области.

Барвинковский отдел Лозовской местной прокуратуры начал уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед рассказал, что в августе 2018 года Барвинковский горсовет заключил договор с частным предприятием на ремонт ряда дорог в населенном пункте.

За капитальный ремонт, который завершился в октябре прошлого года, подрядчик получил более 4 млн грн.

Вместе с тем, в конце зимы выяснилось, что недавно отремонтированные дороги снова находятся в неудовлетворительном состоянии.

С целью установления обстоятельств быстрого разрушения дорог начато досудебное расследование.

Продолжаются первоочередные следственные действия, назначен ряд экспертиз.

Напомним, в прошлом году правоохранители обнаружили списания государственных средств со Службы автомобильных дорог в 15 областях Украины, по предварительным данным сумма ущерба государству составила более 224 млн грн. В сентябре в этих областях проходили обыски.

Темы: дорогиХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
дороги
Гидроциклы со взрывчаткой: в РФ выдвинули экшн-версию атаки на Крымский мост – СМИ
Появились спутниковые снимки разрушений Крымского моста
Пентагон об ударах по Чонгарскому мосту: Это битва Украины, они ее планируют
Последние новости
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
Все новости...
Реклама: