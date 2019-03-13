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Помпео: Россия использует газопроводы для давления на Украину

Среда, 13 марта 2019, 08:50

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия оказывает политическое давление на Украину с помощью энергоресурсов.

Об этом он сказал на конференции CERAWeek в Хьюстоне, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Россия использует газопроводы, чтобы оказывать давление, политическое давление на Украину", - заявил Помпео.

По его словам, "Россия вторглась в Украину, чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам".

"Она (Россия – ред.) лишила Украину возможности самостоятельно использовать эти ресурсы, использовать эту инфраструктуру для того, чтобы снабжать энергией дома своих граждан", - сообщил Помпео.

Напомним:

  • США готовятся наложить санкции на компании ЕС, софинансирующие российский трубопровод "Северный поток-2", а также компании, участвующие в прокладке труб в Балтийском море.
  • "Северный поток-2" - совместный проект на $11 млрд российского "Газпрома" и пяти западных энергетических компаний: австрийской нефтяной компании OMV, немецкого химического гиганта BASF-Wintershall, немецкого энергетического концерна Uniper, французской компании Engie и британско-голландской Royal Dutch Shell.
  • Согласно текущему плану, "Северный поток-2" должен быть готов к концу 2019 года.

Темы: СШАРосcияУкраина
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