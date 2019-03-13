Помпео: Россия использует газопроводы для давления на Украину

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Среда, 13 марта 2019, 09:50

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия оказывает политическое давление на Украину с помощью энергоресурсов.

Об этом он сказал на конференции CERAWeek в Хьюстоне, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Россия использует газопроводы, чтобы оказывать давление, политическое давление на Украину", - заявил Помпео.

По его словам, "Россия вторглась в Украину, чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам".

"Она (Россия – ред.) лишила Украину возможности самостоятельно использовать эти ресурсы, использовать эту инфраструктуру для того, чтобы снабжать энергией дома своих граждан", - сообщил Помпео.

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Темы: США Росcия Украина


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