Помпео: Россия использует газопроводы для давления на Украину
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Среда, 13 марта 2019, 09:50
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия оказывает политическое давление на Украину с помощью энергоресурсов.
Об этом он сказал на конференции CERAWeek в Хьюстоне, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Россия использует газопроводы, чтобы оказывать давление, политическое давление на Украину", - заявил Помпео.
По его словам, "Россия вторглась в Украину, чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам".
"Она (Россия – ред.) лишила Украину возможности самостоятельно использовать эти ресурсы, использовать эту инфраструктуру для того, чтобы снабжать энергией дома своих граждан", - сообщил Помпео.
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