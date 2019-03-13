Помпео: Россия использует газопроводы для давления на Украину
Среда, 13 марта 2019, 08:50
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия оказывает политическое давление на Украину с помощью энергоресурсов.
Об этом он сказал на конференции CERAWeek в Хьюстоне, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Россия использует газопроводы, чтобы оказывать давление, политическое давление на Украину", - заявил Помпео.
По его словам, "Россия вторглась в Украину, чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам".
"Она (Россия – ред.) лишила Украину возможности самостоятельно использовать эти ресурсы, использовать эту инфраструктуру для того, чтобы снабжать энергией дома своих граждан", - сообщил Помпео.
Напомним:
- США готовятся наложить санкции на компании ЕС, софинансирующие российский трубопровод "Северный поток-2", а также компании, участвующие в прокладке труб в Балтийском море.
- "Северный поток-2" - совместный проект на $11 млрд российского "Газпрома" и пяти западных энергетических компаний: австрийской нефтяной компании OMV, немецкого химического гиганта BASF-Wintershall, немецкого энергетического концерна Uniper, французской компании Engie и британско-голландской Royal Dutch Shell.
- Согласно текущему плану, "Северный поток-2" должен быть готов к концу 2019 года.