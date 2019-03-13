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Генерал США заявил о рисках войны с Китаем и оккупации Россией Одессы и Румынии

Среда, 13 марта 2019, 08:53
Генерал США заявил о рисках войны с Китаем и оккупации Россией Одессы и Румынии

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что в ближайшие десять лет может начаться война с Китаем.

Об этом он заявил 12 марта в Праге на конференции по вопросам безопасности, посвященной 20-летию вступления Чехии, Венгрии и Польши в НАТО, пишет Česke Noviny.

"Я надеюсь, что я ошибаюсь, но существует такая траектория, и когда я прислушиваюсь к тому, что делает Китай, когда прислушиваюсь к тому, что говорят китайские коммунистические лидеры, то знаю, что здесь вполне может быть конфликт", – цитирует военного "Европейская правда".

По словам Ходжеса, США "нуждается в союзниках из Европы, Канады и Австралии, а НАТО следует продемонстрировать свою силу России".

Он также призвал Германию выделить на оборону больше, ведь страна является очень важным звеном для Альянса. Генерал-лейтенант США подчеркнул, что терроризм ставит под угрозу жизни многих людей, но союзники должны также решать потенциальные угрозы со стороны России и Китая.

Ходжес сказал, что НАТО должно увеличить свои возможности в Черноморском регионе.

"Это область, где Россия осуществляет самую большую и самую сильную агрессию. Если Запад не сделает ничего с аннексией Крыма, вполне возможно, что Одесса будет следующим городом, который будет оккупирован, и, возможно, также Румыния", – считает генерал-лейтенант.

Темы: ОдессаРосcияКитайРумынияСША
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