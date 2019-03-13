На Буковине боевику ОРДО дали 10 лет тюрьмы

Шевченковский районный суд Черновцов приговорил участника террористической организации на стороне отдельных районов Донецкой области до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом 13 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области.

Следствие установило, что "обвиняемый с 2014 года является членом террористической организации "Донецкая народная республика" и активно участвует в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил".

Мужчина участвовал в боевых действиях против военных ВСУ и правоохранителей под Саур-Могилой Шахтерского района Донецкой области, вблизи Донецкого аэропорта, населенных пунктов Ясиноватая, Дмитровка, Красный Партизан, Пески и городе Авдеевка Донецкой области.

Таким образом, суд признал жителя Донецкой области виновным в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).

Боевика приговорили его к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества, кроме жилья.