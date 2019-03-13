СБУ проверит счета "Батькивщины" по делу об отмывании средств

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Среда, 13 марта 2019, 15:30

Печерский райсуд Киева дал Службе безопасности доступ к счетам ВО "Батькивщина" в ПАО "Мегабанк" в рамках уголовного производства о легализации доходов.

Об этом говорится в постановлении суда от 5 марта.

Сообщается, что во время проверки НАПК установило, что неустановленные лица, "с целью сокрытия вероятно незаконного происхождения денежных средств, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния", перечислили в 2018 году от имени жителей Одесской и Черкасской областей на счета политической партии 3 миллиона 559 тысяч 488 гривен.

"В частности, во время проверки НАПК установило несоответствие суммы начисленного дохода за период с 1.01.2015 по 30.09.2018 сумме взносов, осуществленных жителями пгт. Саврань Одесской области и г. Черкассы в пользу политической партии "ВО "Батькивщина" в 3 квартале 2018 года ", - говорится в тексте постановления.

СБУ установила, что взносы осуществлялись путем внесения средств через счет АО КБ "Приватбанк" на счет "Батькивщины", открытый в ПАО "Мегабанк".

СБУ просила предоставить доступ к счетам для проверки и анализа движения денежных средств, которые вносились указанными физическими лицами на счет ПАО "Мегабанк", и для исследования документов, которые стали основанием для перечисления указанных денежных средств.

Суд ходатайство следователя СБУ удовлетворил и предоставил временный доступ (на 1 месяц со дня вынесения постановления) к вещам и документам и дал разрешение на их изъятие.

Постановление обжалованию не подлежит.

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Напомним:

  • Ранее СМИ выяснили, что "Батькивщину" финансируют кассиры, маникюрши и безработные.

Украинская правда

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Темы: Батькивщина СБУ криминал суд


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