СБУ: член Союза писателей РФ распространял провокации о Томосе

Служба безопасности Украины заблокировала в Черкассах распространение провокационных материалов, направленных на разжигание религиозной вражды.

Об этом говорится в сообщении СБУ от 13 марта.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Черкасс, уроженец РФ, член Союза писателей России, изготовлял по заказу российских кураторов материалы, в которых осуждал и негативно оценивал создание Поместной церкви Украины и получение Томоса", - говорится в сообщении ведомства.

По данным СБУ, эти материалы мужчина распространял на российских Интернет-ресурсах.

Во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили компьютерную технику с провокационными материалами, флэш-накопители и ноутбук.

Изъятые материалы направлены на экспертизу.

Отмечается, что следственные действия в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса продолжаются.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления.

Мероприятия по разоблачению и блокировке незаконной деятельности проводились совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры.