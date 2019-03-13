Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ: член Союза писателей РФ распространял провокации о Томосе

Среда, 13 марта 2019, 15:32

Служба безопасности Украины заблокировала в Черкассах распространение провокационных материалов, направленных на разжигание религиозной вражды.

Об этом говорится в сообщении СБУ от 13 марта.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель Черкасс, уроженец РФ, член Союза писателей России, изготовлял по заказу российских кураторов материалы, в которых осуждал и негативно оценивал создание Поместной церкви Украины и получение Томоса", - говорится в сообщении ведомства.

По данным СБУ, эти материалы мужчина распространял на российских Интернет-ресурсах.

Во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили компьютерную технику с провокационными материалами, флэш-накопители и ноутбук.

Изъятые материалы направлены на экспертизу.

Отмечается, что следственные действия в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса продолжаются.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления.

Мероприятия по разоблачению и блокировке незаконной деятельности проводились совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Последние новости
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
Все новости...
Реклама: