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Рада рассматривает петицию за легализацию медицинского каннабиса

Среда, 13 марта 2019, 19:11

Петиция за законодательное урегулирование каннабиса для науки и медицины на сайте Верховной Рады набрала больше 25 тысяч подписей, теперь она находится на рассмотрении парламента.

Согласно обнародованной информации на сайте Рады, по состоянию на 13 марта, петиция получила 25114 подписей.

Авторы петиции требуют законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам с каннабисом при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса во время СПИДа, диабетической нейропатии, различных форм склероза и других тяжелых болезней.

В петиции отмечается, что из-за изменений в законодательстве необходимо:

- обеспечить соблюдение прав человека на доступ и использование эффективных лекарственных средств, в том числе изготовленных на основе конопли;

- создать надлежащие условия для полноценного применения растений в медицинской и научной деятельности, в частности для разработки, клинических исследований и государственной регистрации действенных лекарственных средств или протоколов лечения, предусматривающих использование продуктов с канабиноидами;

- урегулировать вопрос легального оборота (приобретение, хранение, перемещение) продуктов с канабиноидами, в том числе больными лицами, которые их применяют исключительно в собственных медицинских целях по назначению врача и без цели сбыта.

Отмечается, что петицию поддержали ряд общественных организаций и благотворительных фондов.

Украинская правда
Темы: Верховная Радазаконодательство
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