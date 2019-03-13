26-летняя девушка была порноактрисой и решила использовать своего сына для порно, которому на тот момент было два года, чтобы заработать больше денег.

Об этом сообщает департамент киберполиции Национальной полиции.

"В течение последних лет женщина, используя своего сына, создавала видео порнографического характера и продавала его на специализированных закрытых форумах. Стоимость одного такого ролика составляла от 1,5 до 3 тысяч гривен", - рассказали в полиции.

По словам задержанной, таких фото и видео она продала около 20-30 штук.

Сотрудники киберполиции совместно со следователями Деснянского управления столичной полиции, при процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры № 3, провели обыск в квартире, где проживала задержанная с сыном.

На ее компьютере правоохранители обнаружили большое количество фото- и видеоматериалов порнографического характера с ее участием. Среди них - файлы с малолетним мальчиком. Технику изъяли и направлели на экспертизу.

Уголовное производство продолжается по ранее начатыми уголовными производствами: ч 2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) и ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

С мальчиком работают психологи. Женщину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и объявили о подозрении. Ей грозит до 10 лет заключения.