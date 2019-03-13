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Премьер Британии: Brexit будет отложен, если парламент не вернет отвергнутое соглашение

Среда, 13 марта 2019, 21:40
Премьер Британии: Brexit будет отложен, если парламент не вернет отвергнутое соглашение

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй предупредила парламентариев, будет вынуждена сообщить Евросоюз об отсрочке Brexit, вероятно на длительный период, если парламентарии не одобрят тот вариант соглашения о выходе, который они ранее отклонили.

Об этом она заявила в выступлении в парламенте, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Тереза ​​Мэй взяла слово после провального для себя голосования, во время которого Палата представителей проголосовала за запрет выхода Британии из ЕС без соглашения.

Премьер заявила, что после этого решения парламент оставил для Британии только два варианта выхода из ЕС с тем соглашением, о котором ее правительство договорилось с ЕС, или отказ от запланированного на 29 марта выхода из ЕС.

Тереза ​​подчеркнула, что принципиальное изменение договоренностей с ЕС не возможно: "Брюссель сообщил, что другого соглашения не будет".

Как известно, 12 марта Палата общин во второй раз отклонилаправительственное соглашение о выходе из ЕС. Против проголосовал 391 депутат, за - 242. Тереза ​​Мэй призвала парламентариев пересмотреть это решение и поддержать документ, и в данном случае - поддержать также непродолжительное отсрочки выхода Британии из ЕС до июня, для завершения технических формальностей.

В противном случае, предупредила она, правительство будет вынуждено обратиться к ЕС о длительной отсрочке Brexit. "Речь идет о длительном продолжении 50-й статьи и это означает, что Британии очень вероятно придется принять участие в Европейских выборах (назначенных на май)", - заявила Тереза ​​Мэй.

Европейская правда

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Темы: BrexitВеликобритания
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