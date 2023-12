У Цукерберга сообщили о глобальном сбое в Facebook и Instagram через Twitter

В компании Facebook заявили, что работают над устранением глобального сбоя в соцсетях Facebook и Instagram и добавили, что проблема не связана с DDoS-атакой.

Об этом Facebook сообщил в Twitter.

"Мы понимаем, что некоторые люди сейчас имеют проблемы с доступом к семейству приложений Facebook. Мы работаем над решением проблемы как можно скорее ... Мы можем подтвердить, что проблема не связана с DDoS-атакой", - говорится в сообщениях.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.