В США обнаружили новые обстоятельства и остановили эксплуатацию Boeing 737 Max

Федеральное агентство воздушного транспорта США (FAA) планирует начать расследование двух падений самолета Boeing 737 MAX 8.

Об этом пишет Reuters.

FAA распорядилось временно остановить полеты самолетов после двух катастроф, "которые требуют дальнейшего расследования возможности общей причины".

Решение было принято после "новой информации, полученной от изучения обломков, касающейся конфигурации самолета сразу после взлета ... вместе с новыми уточненными данными спутникового слежения за траекторией полета самолета".

Ранее в FAA заявляли об отсутствии оснований останавливать эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.

Напомним: