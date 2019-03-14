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В США обнаружили новые обстоятельства и остановили эксплуатацию Boeing 737 Max

Четверг, 14 марта 2019, 04:59

Федеральное агентство воздушного транспорта США (FAA) планирует начать расследование двух падений самолета Boeing 737 MAX 8.

Об этом пишет Reuters.

FAA распорядилось временно остановить полеты самолетов после двух катастроф, "которые требуют дальнейшего расследования возможности общей причины".

Решение было принято после "новой информации, полученной от изучения обломков, касающейся конфигурации самолета сразу после взлета ... вместе с новыми уточненными данными спутникового слежения за траекторией полета самолета".

Ранее в FAA заявляли об отсутствии оснований останавливать эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.

Напомним:

  • 12 марта Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.
  • Перед этим о запрете полетов этих самолетов объявила Великобритания, а позже Германия, Франция, Ирландия и еще ряд европейских стран.
  • Эксплуатацию Boeing 737 Max 8 уже запретили Китай, Австралия, Сингапур, Эфиопия и Индонезия.
  • Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.
  • Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.

Темы: СШАавиа
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